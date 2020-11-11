Уфа, , 13:49 — REGNUM 113 случаев заражения коронавирусом было выявлено за сутки в Башкирии. Об этом 11 ноября сообщает пресс-служба главы республики.

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По сообщению пресс-службы ведомства, всего в республике было зарегистрировано 11 871 случай заражения этой инфекцией. При этом справились с ней 10 984 человека, в том числе 52 человека за минувшие 24 часа.

Лечение в больницах продолжают 300 пациентов, а 524 человек лечатся на дому. Сообщается, что за сутки была зафиксирована смерть одного пациента с COVID-19. Всего в регионе скончались 63 таких пациента.

Согласно данным минздрава Башкирии на 10 ноября, 26 пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии, а пять пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 10 ноября в регионе было выявлено 105 случаев заражения коронавирусом.

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