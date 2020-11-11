Москва, , 13:45 — REGNUM Доклад чешской военной разведки об угрозе третьей мировой войны — это еще одно напоминание о хрупкости мира, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН, к. и. н Дмитрий Асташкин.

«Многим казалось, что угроза третьей мировой войны исчезла после краха социалистической системы, ведь тогда были подписаны важные договоры о сдерживании, а страны научились диалогу. С тех пор прошло почти 40 лет: прошлые договоры ставятся под сомнение, а международные переговоры все чаще заходят в тупик.

Идут «торговые войны» между США и Китаем, мешающие свободному рынку. В горячих точках тестируются технологии гибридной войны, нарастает шпиономания. Да и закрытые из-за пандемии границы сужают возможность общения.

А вот гонка вооружений лишь увеличивается. С ростом числа ракет растет и вероятность случайного запуска, который вызовет тотальную войну. Этого же могут добиваться и кибертеррористы.

В таких напряженных условиях нужно вести переговоры, заниматься народной дипломатией, а не требовать увеличения военного бюджета. Пандемия показала уязвимость всех стран перед глобальной бедой.

В 1949 году в Париже состоялся Всемирный конгресс сторонников мира (именно для него Пабло Пикассо создал знаменитого голубя мира).

Тогда, после окончания Второй мировой войны, никто не хотел начала новой. Пора перечитать пацифистские тексты прошлого, чтобы сохранить будущее», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, военная разведка Чехии допустила вероятность начала Третьей мировой войны.

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