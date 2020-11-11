Барнаул, , 13:44 — REGNUM В Алтайском крае, где ежедневно выявляют более 200 новых носителей коронавируса и где существует ощутимый дефицит медицинских кадров и коек для лечения больных с COVID-19, проблему с диагностикой COVID-19 решают посредством использования рентген-аппаратов. Как сказано в официальной информации пресс-службы краевого правительства, в поликлиниках и поликлинических отделениях Бийска и Рубцовска ежедневно проводят свыше 300 рентгенологических исследований.

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Чиновники надеются, что вместе с задействованием двух компьютерных томографов в Бийске это позволит оставить на прежнем уровне объемы проводимых исследований на выявление вирусных пневмоний для пациентов Бийска, Рубцовска и прилегающих к ним районов.

Также губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил ускорить запуск новых компьютерных томографов, чтобы в дальнейшем исключить сбои в работе и вдвое увеличить объемы исследований.

«Система здравоохранения края работает со значительной перегрузкой. На пределе не только люди, но и техника. Наша задача — минимизировать риски и предусмотреть все возможные сбои. В крае уже закуплено шесть компьютерных томографов, которые необходимо запустить как можно быстрее», — подчеркнул глава региона.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 11 ноября, зарегистрированы 15 новых смертей пациентов с SARS-CoV-2. Общее число жертв достигло 915 человек.

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