Красногорск, , 13:44 — REGNUM Время работы бригад неотложной помощи в поликлиниках Подмосковья увеличили на три часа. Об этом 11 ноября сообщается на официальном сайте правительства Московской области.

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Подобные меры связаны с возросшим числом вызовов врачей на дом, отметила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

«Чтобы медицинская помощь оставалась доступной жителям, мы привлекли автотранспорт для врачей, а также увеличили время работы неотложной службы в поликлиниках. Если раньше они выезжали на вызовы до 20.00, то теперь время работы увеличилось до 23.00», — сказала Стригункова.

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