Москва, , 13:39 — REGNUM Массовую вакцинацию от коронавирусной инфекции в России могут запустить в ближайшие недели. Об этом заявил руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Николая Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург.

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Он отметил, что публикация промежуточных итогов пострегистрационных клинических испытаний убедительно говорит об эффективности вакцины «Спутник V». Потому массовая вакцинация уже стала возможной, процедуру могут начать «уже в течение ближайших недель».

Гинцбург уточнил, что масштабирование производства и подключение новых производственных площадок позволит обеспечить препаратом широкие слои населения. Его слова приведены на странице вакцины «Спутник V» в Twitter.

Первый промежуточный анализ третьей фазы клинических исследований показал, что эффективность вакцины «Спутник V» составляет 92%.

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