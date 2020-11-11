Саранск, , 13:37 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 11 ноября выявили 85 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было выявлено 84 новых носителя SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 9073 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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За последние сутки в республике выписаны 58 человек, всего с начала пандемии выздоровели 7522 жителя Мордовии. 54 человека скончались от коронавируса как от основной причины. За минувшие сутки летальных случаев не регистрировалось. Накануне стало известно о смерти одного жителя республики.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 1497 человек.

Напомним, по состоянию на 10 ноября в инфекционных стационарах республики лечение получали 2149 человек, как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию. По месту жительства медики наблюдали за состоянием 1180 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Мордовии Владимир Волков внес изменения в указ о режиме повышенной готовности. Так, возможность уйти на больничный для граждан республики в возрасте старше 65 лет продевается на период с 16 по 27 ноября.

В то же время жители Мордовии в возрасте до 15 лет теперь не имеют права находиться в торгово-развлекательных центрах без сопровождения взрослых — родителей или законных представителей.

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