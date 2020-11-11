Йошкар-Ола, , 13:31 — REGNUM В Марий Эл за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались три человека. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Накануне в регионе было зарегистрировано два летальных случая среди пациентов с коронавирусной инфекцией.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 72 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 11 ноября в регионе выявили 47 новых случаев заражения коронавирусом. В течение двух предыдущих дней в республике подтверждали по 45 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 6619 случаев. В настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 1167 человек, из них 356 человек госпитализировано.

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