Улан-Удэ, , 13:28 — REGNUM Бурятская спортсменка, член сборной России по боксу Людмила Воронцова рассказала в инстаграм о своей болезни COVID-19 и последствиях. По её словам, первые симптомы она почувствовала в начале октября, отправившись с командой в горы для подготовки к чемпионату страны, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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На пятый день сборов у неё пропало обоняние, но спортсменка не придала этому значения. На следующий день они с подругами запланировали поход в горы на Пик Любви.

«Всю дорогу наверх я подшучивала развернуться обратно, но девчонки только ускоряли шаг, и в тот момент я поняла что дышу то я тяжеловато и что это совсем на меня не похоже… По дороге в гостиницу, зашли в магазин купили кока-колы, ладно запаха не почувствовала, вдобавок совсем не ощутила вкуса», — пишет она.

После этого её отстранили от тренировок. Тест на коронавирус дал положительный результат. По словам Людмилы Воронцовой, к потере обоняния добавили слабость, сонливость и одышка при попытке начать дома тренировки. В результате она не смогла попасть на чемпионат России.

Положение усугубилось тем, что лекарств в аптеках города не оказалось. Из-за чего лечение свелось к обильному питью, приёму витамина С и настоящего барсучьего жира. Симптомы продлились три недели.

«Сейчас обоняние вернулось полностью, но всё же запах и вкус не такие насыщенные, какими были до COVID. Функционалка тоже немного пострадала, — отметила она, выразив надежду, что всё же сможет побороться за право выступать на Олимпийских играх.