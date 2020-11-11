Йошкар-Ола, , 13:26 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 11 ноября выявили 47 новых случаев заражения коронавирусом. В течение двух предыдущих дней в республике подтверждали по 45 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 6619 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Всего выздоровели с начала пандемии 5380 жителей Марий Эл, за последние сутки выписаны 138 человек. 72 человека скончались от последствий заражения коронавирусом, трое — в течение последних 24 часов. Накануне в регионе было зарегистрировано два летальных случая.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активным носителем коронавируса в республике является 1167 человек.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, в инфекционных стационарах республики лечение получают 356 человек с подтвержденным заражением коронавирусом, за последние сутки госпитализировали 19 носителей коронавируса. Всего на лечении находятся 1117 человек, из них у 1102 — пневмония.