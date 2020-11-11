Рига, , 13:29 — REGNUM На режим самоизоляции перешел мэр Риги Мартиньш Стакис после того, как был в контакте с сотрудником центральной администрации Рижской думы, который заразился коронавирусом. Об этом 11 ноября сообщает пресс-служба рижского самоуправления.

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В сообщении уточняется, что в аппарате центральной администрации Рижской думы был выявлен ещё один случай заражения SARS-CoV-2 и заразившийся находился на работе 10 ноября.

«Так как председатель Рижской думы Мартиньш Стакис встречался с упомянутым человеком, то активно соблюдая меры предосторожности, мэр города начал работать удаленно», — говорится в сообщении.

Также указывается, что мэр Риги 11 ноября в удаленном формате проведет заседание городской думы и напоминается, что в общей сложности в рижской мэрии выявлено три случая заражения коронавирусом.

Отметим, на данный момент в Латвии в общей сложности выявлено 8395 носителей коронавируса при 103 летальных исходах от COVID-19.