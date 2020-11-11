Казань, , 13:27 — REGNUM В пяти населенных пунктах Татарии с 11 по 16 ноября проходит тестирование населения на ВИЧ-инфекцию. Ежегодная Всероссийская акция по бесплатному анонимному тестированию идет в республике и станет последней в этом году среди 45-ти регионов, участвующих в проекте «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020». Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном минздраве.

Жители Альметьевска, Казани, Набережных Челнов, Зеленодольска и Нижнекамска в течение 15 минут смогут пройти тестирование и узнать о путях передачи ВИЧ-инфекции, методах профилактики и получить консультацию при положительном результате.

Завершится акция 16 ноября в Казани. На торжественной церемонии закрытия Всероссийской акции минздрава России с участием представителей федеральных и региональных органов власти озвучат ее итоги и ключевые события. Мероприятие проведут с 11:00 до 12:00 на территории Казанской государственной медицинской академии с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.

ИА REGNUM ранее сообщало, Россия вышла на плато по распространению вируса иммунодефицита человека. Схожая картина наблюдается и в западных странах. Однако опуститься до уровня ниже плато пока не удаётся, так как для этого требуется создание вакцины от ВИЧ.

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