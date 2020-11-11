Москва,
11 ноября 2020, 13:25 — REGNUM
Всероссийский благотворительный проект «Мечтай со мной», который входит в президентскую платформу «Россия — страна возможностей», в третий раз запускает предновогоднюю акцию «Елка желаний». Ее цель — подарить ощущение праздника людям, которые вынуждены бороться с жизненными трудностями.
«В прошлом году в рамках акции «Елка желаний» было исполнено более семи с половиной желаний. В этом году заявки на участие мы будем принимать с 16 ноября по 15 декабря текущего года. А уже с 1 декабря по 28 февраля следующего года партнеры, участники конкурса «Лидеры России» и другие неравнодушные люди исполнят новогодние желания. Присоединиться к акции можно на сайте елкажеланий.рф, — уточнил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, — Заявки будут распределены по субъектам России и выставлены на площадках партнерских организаций. Помимо государственных учреждений, госкорпораций, коммерческих и некоммерческих организаций, партнером акции может стать любой совершеннолетний россиянин».
В акции «Елка желаний» могут принять участие: дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (от 3 до 17 лет); люди с ограниченными возможностями здоровья (от 3 до 17 лет и от 60 лет и старше); дети, проживающие в семьях с доходом ниже прожиточного минимума (от 3 до 17 лет); люди с состоянием здоровья, угрожающим жизни (от 3 до 17 лет и от 60 лет).
В рамках акции «Елка желаний» будут исполнены такие материальные желания, как: развивающие материалы и книги; детские игрушки; товары для хобби; одежда и наряды (костюмы); цифровая техника; спортивный инвентарь; музыкальные инструменты.
«В прошлом году в конце ноября в Москве состоялось общее собрание клуба Лидеров России «Эльбрус». Члены Клуба «Эльбрус» встретились с наставниками конкурса, подвели итоги работы клуба за 2019 год, вместе разработали ценности сообщества и презентовали проекты на 2020 год. Также на встрече наставники и победители конкурса «Лидеры России» дали старт предновогодней акции «Елка желаний» проекта «Мечтай со мной» и собрали открытки с мечтами детей из разных регионов страны. Лидеры исполняли желания детей с тяжелыми заболеваниями, находящихся без попечения родителей или в трудной жизненной ситуации. В открытках на «Ёлке желаний» были мечты о книгах, компьютере, велосипеде, синтезаторе, гитаре, желания детей посетить цирк, побывать на гонках и на эфире телеканала МатчТВ, встретиться с Хабибом Нурмагомедовым, с актерами из фильмов, — рассказала Татьяна Дьяконова, директор департамента кадровой политики и развития персонала Министерства экономического развития Российской Федерации, победитель первого сезона конкурса «Лидеры России», председатель Клуба «Эльбрус», — Было исполнено очень много разных, трогательных желаний. Например, Николай Парфентьев исполнил желание 12-летнего Ромы из Белгорода, который болен саркомой. Мальчик мечтал о металлоискателе, чтобы найти мамину серёжку, а потом искать клады. Антон Урусов подарил 10-летней Полине Кукушкиной с диагнозом ДЦП и ее родителям поездку в Москву, посещение Цирка братьев Запашных и Кремлевской елки. «Лидеры России» исполнили целую серию желаний детей с ограниченными возможностями здоровья по всей стране и навестили их лично, а Лидеры из Ростовской области исполнили 6 заветных желаний детей своего региона. Огромное спасибо хочу сказать наставникам конкурса «Лидеры России»: Александру Дюкову, Глебу Никитину, Рустаму Миниханову, Михаилу Котюкову, Дмитрию Азарову, Василию Орлову и Александру Беглову за свой вклад в этот прекрасный проект. Исполнить мечту может любой!».
Среди нематериальных желаний, которые будут исполнены в рамках благотворительной акции: роль (например, «я хочу стать машинистом поезда»); поездка (например, «я хочу побывать в Москве»); цель (например, «я мечтаю побывать на новогоднем шоу»); встреча (например, «я мечтаю встретиться с кумиром»).
«Когда я снял шарик с «Елки желаний», то в нем увидел желание, где мальчик хотел набор книг фантастики. Меня до глубины души тронула эта просьба, с одной стороны простая, с другой — искренняя. И в этот момент я понял, что на исполнении одного желания не остановлюсь. И мы вместе с Лидерами России из Ростовской области начали смотреть все желания, которые прислали дети с ограниченными возможностями из нашего региона, хотелось исполнить их все и мы начали их отрабатывать одно за другим. Запомнилось желание, где ребенок хотел личной встречи с Хореном Байрамяном (полузащитник ФК «Ростов»), мы договорились с футболистом и пришли вместе к ребенку. Футболист подарил мальчику мяч. Не важно, какое желание, материальное или нет, при его исполнении невозможно описать радость в глазах детей, каждое желание — настоящее. И этим счастьем ты заряжаешься очень надолго. В этом году в условиях пандемии много людей оказывали помощь тем, кому она сейчас особенно нужна, мы привлечем неравнодушных людей к реализации проекта и вместе сможем исполнить еще больше детских желаний», — отметил Алексей Варяница, глава регионального исполкома ОНФ в Ростовской области, победитель первого сезона конкурса «Лидеры России».
Партнером акции может стать каждый. Частные лица, госкорпорации, коммерческие и некоммерческие организации, государственные учреждения — у всех есть возможность подарить частичку волшебства в этот главный для нашей страны зимний праздник. Чтобы стать партнером акции, необходимо заполнить форму на сайте акции елкажеланий.рф.
«Я узнал об акции на собрании Клуба «Эльбрус», и мне представилась возможность взять шар с Ёлки желаний. Мне повезло — в шаре было желание с адресом из региона, в котором в настоящее время работаю. Я подумал «а вдруг останутся ещё шарики с Ростовской области?», и таким образом собрал оставшиеся. У меня не было понимания, что будет внутри, а просто желание помочь тем, кто в этом нуждается. В итоге, целой командой разных сезонов конкурса «Лидеров России» получилось помочь Деду Морозу исполнить мечту 6-ти маленьких жителей Ростовской области. В этом деле приняли участие: Илья Бабенко, Олег Чаусов, Алексей Варяница, Илья Пылаев. Искренние эмоции загадавших желания ребят и их родителей трогают до глубины души, в этот момент понимаешь, насколько важен проект. Исполнение желания ребёнка — источник энергии и мотивация для того, чтобы участвовать в этом проекте дальше», — рассказал Антон Алексеев, победитель первого сезона конкурса «Лидеры России», советник губернатора Ростовской области.
«Кроме того, по инициативе команды Всероссийского проекта «Мечтай со мной» был снят документальный фильм «После мечты» о том, как люди с состоянием здоровья, угрожающим их жизни, жили до встречи со своей мечтой и что произошло после. Этот фильм о героях, которые вопреки прогнозам и диагнозам рискнули мечтать и выйти победителями. Их истории — вдохновляющий пример того, как исполненная мечта может сотворить чудо и подарить человеку вторую жизнь. Пример, достойный подражания для тысяч других тяжело больных детей и пожилых людей нашей страны. Посмотреть фильм и познакомиться с историями героев картины можно в аккаунте проекта Вконтакте по ссылке https://vk.cc/aCi1nm
», — поделился руководитель проекта «Мечтай со мной» Тимур Сафин
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«Акция замечательная. Я хочу поблагодарить в первую очередь организаторов за то, что дают возможность сделать доброе дело для конкретного человека, исполнить чью-то мечту. Желания, которые я срывал с елки, были самые разные. Мне в прошлом году достались желания и от детей, и от пенсионеров. Пенсионерка у нас попросила швейную машинку электрическую с оверлоком. Она обшивает всю семью, старая машинка сломалась, и вот такая просьба была под новый год. И мы такую машинку ей подарили. В другом случае из одной семьи брат с сестрой попросили у Деда Мороза поездку к морю — ребятам хотелось поплавать с дельфинами. И мы организовали им поездку в Сочи. Еще один ребенок — мальчик с проблемами по зрению мечтал о географической карте по системе Брайля. И эту карту специально для него изготовили на заказ, — рассказал губернатор Амурской области Василий Орлов, — В этой акции мы будем участвовать третий год подряд. Несмотря на все ограничения с коронавирусом, обязательно найдем доступный формат и проведем ее в этом году году. Должен сказать, что и у себя мы уже два года делаем такую же «Елку желаний» в правительстве. И люди с большим удовольствием на это откликаются. На елке — письма с желаниями ребят из детских домов. В прошлом году все шары с желаниями разобрали за неделю. Очень хороший отклик, отличная акция».
Также в ноябре планируется завершение акции «Мечты победителей», которая стартовала в марте текущего года и была приурочена к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В рамках акции было исполнено более 50 мечт ветеранов Великой Отечественной войны, бывших совершеннолетних и несовершеннолетних узников фашизма, жителей блокадного Ленинграда, вдов инвалидов и участников Великой Отечественной войны, детей войны, потомков победителей (родственники ветеранов до 18 лет).