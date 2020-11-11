Москва, , 13:25 — REGNUM

Всероссийский благотворительный проект «Мечтай со мной», который входит в президентскую платформу «Россия — страна возможностей», в третий раз запускает предновогоднюю акцию «Елка желаний». Ее цель — подарить ощущение праздника людям, которые вынуждены бороться с жизненными трудностями.

«В прошлом году в рамках акции «Елка желаний» было исполнено более семи с половиной желаний. В этом году заявки на участие мы будем принимать с 16 ноября по 15 декабря текущего года. А уже с 1 декабря по 28 февраля следующего года партнеры, участники конкурса «Лидеры России» и другие неравнодушные люди исполнят новогодние желания. Присоединиться к акции можно на сайте елкажеланий.рф, — уточнил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, — Заявки будут распределены по субъектам России и выставлены на площадках партнерских организаций. Помимо государственных учреждений, госкорпораций, коммерческих и некоммерческих организаций, партнером акции может стать любой совершеннолетний россиянин».

В акции «Елка желаний» могут принять участие: дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (от 3 до 17 лет); люди с ограниченными возможностями здоровья (от 3 до 17 лет и от 60 лет и старше); дети, проживающие в семьях с доходом ниже прожиточного минимума (от 3 до 17 лет); люди с состоянием здоровья, угрожающим жизни (от 3 до 17 лет и от 60 лет).

В рамках акции «Елка желаний» будут исполнены такие материальные желания, как: развивающие материалы и книги; детские игрушки; товары для хобби; одежда и наряды (костюмы); цифровая техника; спортивный инвентарь; музыкальные инструменты.

«В прошлом году в конце ноября в Москве состоялось общее собрание клуба Лидеров России «Эльбрус». Члены Клуба «Эльбрус» встретились с наставниками конкурса, подвели итоги работы клуба за 2019 год, вместе разработали ценности сообщества и презентовали проекты на 2020 год. Также на встрече наставники и победители конкурса «Лидеры России» дали старт предновогодней акции «Елка желаний» проекта «Мечтай со мной» и собрали открытки с мечтами детей из разных регионов страны. Лидеры исполняли желания детей с тяжелыми заболеваниями, находящихся без попечения родителей или в трудной жизненной ситуации. В открытках на «Ёлке желаний» были мечты о книгах, компьютере, велосипеде, синтезаторе, гитаре, желания детей посетить цирк, побывать на гонках и на эфире телеканала МатчТВ, встретиться с Хабибом Нурмагомедовым, с актерами из фильмов, — рассказала Татьяна Дьяконова, директор департамента кадровой политики и развития персонала Министерства экономического развития Российской Федерации, победитель первого сезона конкурса «Лидеры России», председатель Клуба «Эльбрус», — Было исполнено очень много разных, трогательных желаний. Например, Николай Парфентьев исполнил желание 12-летнего Ромы из Белгорода, который болен саркомой. Мальчик мечтал о металлоискателе, чтобы найти мамину серёжку, а потом искать клады. Антон Урусов подарил 10-летней Полине Кукушкиной с диагнозом ДЦП и ее родителям поездку в Москву, посещение Цирка братьев Запашных и Кремлевской елки. «Лидеры России» исполнили целую серию желаний детей с ограниченными возможностями здоровья по всей стране и навестили их лично, а Лидеры из Ростовской области исполнили 6 заветных желаний детей своего региона. Огромное спасибо хочу сказать наставникам конкурса «Лидеры России»: Александру Дюкову, Глебу Никитину, Рустаму Миниханову, Михаилу Котюкову, Дмитрию Азарову, Василию Орлову и Александру Беглову за свой вклад в этот прекрасный проект. Исполнить мечту может любой!».

Среди нематериальных желаний, которые будут исполнены в рамках благотворительной акции: роль (например, «я хочу стать машинистом поезда»); поездка (например, «я хочу побывать в Москве»); цель (например, «я мечтаю побывать на новогоднем шоу»); встреча (например, «я мечтаю встретиться с кумиром»).

«Когда я снял шарик с «Елки желаний», то в нем увидел желание, где мальчик хотел набор книг фантастики. Меня до глубины души тронула эта просьба, с одной стороны простая, с другой — искренняя. И в этот момент я понял, что на исполнении одного желания не остановлюсь. И мы вместе с Лидерами России из Ростовской области начали смотреть все желания, которые прислали дети с ограниченными возможностями из нашего региона, хотелось исполнить их все и мы начали их отрабатывать одно за другим. Запомнилось желание, где ребенок хотел личной встречи с Хореном Байрамяном (полузащитник ФК «Ростов»), мы договорились с футболистом и пришли вместе к ребенку. Футболист подарил мальчику мяч. Не важно, какое желание, материальное или нет, при его исполнении невозможно описать радость в глазах детей, каждое желание — настоящее. И этим счастьем ты заряжаешься очень надолго. В этом году в условиях пандемии много людей оказывали помощь тем, кому она сейчас особенно нужна, мы привлечем неравнодушных людей к реализации проекта и вместе сможем исполнить еще больше детских желаний», — отметил Алексей Варяница, глава регионального исполкома ОНФ в Ростовской области, победитель первого сезона конкурса «Лидеры России».

Партнером акции может стать каждый. Частные лица, госкорпорации, коммерческие и некоммерческие организации, государственные учреждения — у всех есть возможность подарить частичку волшебства в этот главный для нашей страны зимний праздник. Чтобы стать партнером акции, необходимо заполнить форму на сайте акции елкажеланий.рф.

«Я узнал об акции на собрании Клуба «Эльбрус», и мне представилась возможность взять шар с Ёлки желаний. Мне повезло — в шаре было желание с адресом из региона, в котором в настоящее время работаю. Я подумал «а вдруг останутся ещё шарики с Ростовской области?», и таким образом собрал оставшиеся. У меня не было понимания, что будет внутри, а просто желание помочь тем, кто в этом нуждается. В итоге, целой командой разных сезонов конкурса «Лидеров России» получилось помочь Деду Морозу исполнить мечту 6-ти маленьких жителей Ростовской области. В этом деле приняли участие: Илья Бабенко, Олег Чаусов, Алексей Варяница, Илья Пылаев. Искренние эмоции загадавших желания ребят и их родителей трогают до глубины души, в этот момент понимаешь, насколько важен проект. Исполнение желания ребёнка — источник энергии и мотивация для того, чтобы участвовать в этом проекте дальше», — рассказал Антон Алексеев, победитель первого сезона конкурса «Лидеры России», советник губернатора Ростовской области.

Тимур Сафин. «Кроме того, по инициативе команды Всероссийского проекта «Мечтай со мной» был снят документальный фильм «После мечты» о том, как люди с состоянием здоровья, угрожающим их жизни, жили до встречи со своей мечтой и что произошло после. Этот фильм о героях, которые вопреки прогнозам и диагнозам рискнули мечтать и выйти победителями. Их истории — вдохновляющий пример того, как исполненная мечта может сотворить чудо и подарить человеку вторую жизнь. Пример, достойный подражания для тысяч других тяжело больных детей и пожилых людей нашей страны. Посмотреть фильм и познакомиться с историями героев картины можно в аккаунте проекта Вконтакте по ссылке https://vk.cc/aCi1nm », — поделился руководитель проекта «Мечтай со мной»

«Акция замечательная. Я хочу поблагодарить в первую очередь организаторов за то, что дают возможность сделать доброе дело для конкретного человека, исполнить чью-то мечту. Желания, которые я срывал с елки, были самые разные. Мне в прошлом году достались желания и от детей, и от пенсионеров. Пенсионерка у нас попросила швейную машинку электрическую с оверлоком. Она обшивает всю семью, старая машинка сломалась, и вот такая просьба была под новый год. И мы такую машинку ей подарили. В другом случае из одной семьи брат с сестрой попросили у Деда Мороза поездку к морю — ребятам хотелось поплавать с дельфинами. И мы организовали им поездку в Сочи. Еще один ребенок — мальчик с проблемами по зрению мечтал о географической карте по системе Брайля. И эту карту специально для него изготовили на заказ, — рассказал губернатор Амурской области Василий Орлов, — В этой акции мы будем участвовать третий год подряд. Несмотря на все ограничения с коронавирусом, обязательно найдем доступный формат и проведем ее в этом году году. Должен сказать, что и у себя мы уже два года делаем такую же «Елку желаний» в правительстве. И люди с большим удовольствием на это откликаются. На елке — письма с желаниями ребят из детских домов. В прошлом году все шары с желаниями разобрали за неделю. Очень хороший отклик, отличная акция».

Также в ноябре планируется завершение акции «Мечты победителей», которая стартовала в марте текущего года и была приурочена к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В рамках акции было исполнено более 50 мечт ветеранов Великой Отечественной войны, бывших совершеннолетних и несовершеннолетних узников фашизма, жителей блокадного Ленинграда, вдов инвалидов и участников Великой Отечественной войны, детей войны, потомков победителей (родственники ветеранов до 18 лет).