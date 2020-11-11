Душанбе, 11 ноября 2020, 13:21 — REGNUM Международный фонд охраны ледников в Душанбе предложил создать президент Таджикистана Эмомали Рахмон, сообщили в пресс-службе таджикистанского лидера.
Рахмон отметил, что международное сообщество сталкивается с угрозой роста незаконного оборота наркотиков, а также с возрастающим числом природных бедствий из-за глобального изменения климата.
Глава республики выступил 10 ноября на саммите глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Рахмон напомнил, что Таджикистан предлагает также создать постоянно действующий антинаркотический центр ШОС.
Как сообщало ИА REGNUM, 10 ноября состоялся саммит глав государств ШОС под председательством президента России Владимира Путина.