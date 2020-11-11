Абакан, , 13:16 — REGNUM По состоянию на 11 ноября в Хакасии выявлено 8704 носителя коронавируса, в том числе за последние сутки подтвержден 171 случай заражения. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

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Выздоровели 6078 человек, в том числе 92 — за последние сутки. Получает лечение 2091 человек. У 141 пациента — тяжелая степень COVID-19, к аппаратам ИВЛ подключены 11 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 10 ноября в Хакасии было подтверждено 168 новых случаев заражения коронавирусом. За всё время в регионе скончались 84 пациента с COVID-19.

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