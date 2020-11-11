Уфа, , 13:16 — REGNUM Бывшего полицейского обвинили в получении взятки в Башкирии. Об этом 11 ноября сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

По версии следствия, в г. Кумертау обвиняемый 30-летний экс-начальник отделения экономической безопасности и противодействия коррупции местного отдела полиции с октября 2016 года по декабрь прошлого года на постоянной основе получал денежные средства (от одной тысячи рублей до 30 тысяч рублей) от трех местных жителей.

Следователи считают, что за это он должен был осуществлять общее покровительство их незаконной деятельности по нелегальной реализации спиртосодержащей продукции.

Сообщается, что всего от этих жителей на банковскую карту обвиняемого и его приятелей поступило порядка 430 тысяч рублей. По данному факту было возбуждено уголовно дело.

Отмечается, что фигуранта уголовного дела также обвиняют в хранении двух патронов от боевого огнестрельного оружия. В результате обвиняемый был уволен со службы, свою вину он признал частично.

Материалы дела переданы суд, где будут рассмотрены по существу.

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