Москва, , 13:06 — REGNUM Законопроект, разрешающий инвалидам по зрению не убирать продукты жизнедеятельности своих собак-поводырей, внесло в Госдуму Заксобрание Пермского края, передает корреспондент ИА REGNUM 11 ноября.

У большинства инвалидов, использующих собак-поводырей, практически полностью отсутствует зрение, что делает невозможным соблюдение такого требования к выгулу собаки-поводыря, как уборка следов жизнедеятельности животного, отмечают авторы.

Кроме того, по их мнению, следует учитывать, что право использования инвалидом по зрению собаки-поводыря предусмотрено законодательством Российской Федерации, в соответствии с которым собака-поводырь с комплектом снаряжения относится к техническим средствам реабилитации инвалида, используемым для ориентирования, общения и обмена информацией.

Поправками также предлагается не распространять на инвалидов по зрению запрет выгула животного вне мест, разрешенных решением органа местного самоуправления для выгула животных.