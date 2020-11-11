Нижний Новгород, , 13:05 — REGNUM В Приволжском федеральном округе по состоянию на 11 ноября выявили 2291 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, что стало очередным «рекордным» показателем суточного прироста инфицированных с начала пандемии. Накануне сообщалось о 2254 случаях заражения SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье с начала пандемии выросло до 233 619 случаев, свидетельствуют данные оперативного штаба России.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Так, в Нижегородской области выявили 414 новых случаев заражения SARS-CoV-2, в Ульяновской области — 216, в Саратовской области — 209, в Пермском крае — 200, в Самарской области — 195, в Оренбургской и Кировской областях — по 191, в Пензенской области — 163, в Удмуртии — 137, в Башкирии — 113, в Мордовии — 85, в Чувашии — 75, в Татарии — 55, в Марий Эл — 47.

С учетом новых данных общее число заражений коронавирусом в Нижегородской области составило 46 100 случаев, в Ульяновской области — 23 124, в Саратовской области — 22 686, в Оренбургской области — 19 618, в Самарской области — 18 033, в Пензенской области — 17 108, в Пермском крае — 15 554, в Кировской области — 13 888, в Башкирии — 11 871, в Чувашии — 10 610, в Удмуртии — 10 350, в Мордовии — 9073, в Татарии — 8985, в Марий Эл — 6619.

Полностью выздоровели 186 559 жителей округа, за последние сутки выписаны 2592 человека. Накануне был выписан 2031 житель ПФО. Скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 3410 человек, за минувшие сутки скончались 53 жителя Поволжья, накануне сообщалось о 43 летальных случаях в округе.

Отметим, значительное расхождение с данными регионального штаба по числу летальных случаев наблюдается в Удмуртии. Так, по данным штаба республики на 11 ноября, от последствий заражения коронавирусом в регионе скончались 189 человек, по данным общефедерального штаба — 237 жителей Удмуртии, из которых 11 человек — за минувшие сутки.

За вычетом выздоровевших и умерших, в настоящее время активными носителями коронавируса в Поволжье являются 43 650 человек.

В течение почти трех месяцев, с 10 мая, ежедневно выявлялось более 900 новых носителей коронавируса в округе. По состоянию на 17 июня стало известно о 1111 новых случаях заражения коронавирусом за сутки, после чего наблюдался спад числа ежедневных заражений SARS-CoV-2. 26 июля было зафиксировано менее 900 новых случаев заражения. 5 и 6 августа число новых носителей коронавируса, выявленных за сутки в округе, составило менее восьмисот человек. 2 сентября число подтвержденных заражений SARS-CoV-2 за сутки вновь превысило 900 случаев. По состоянию на 14 сентября число новых носителей коронавируса, выявленных в Поволжье, впервые за долгое время превысило 1 тысячу человек. 29 сентября впервые с июня суточный прирост заражений коронавирусом в округе превысил 1,1 тыс. случаев. На утро 3 октября число новых заражений в ПФО впервые с июня превысило 1,2 тыс. случаев. С 10 октября выявляют более 1,4 тыс. случаев заражения в округе. 12 октября суточный прирост числа зараженных превысил 1,5 тыс. человек. 14 октября было выявлено более 1,6 тыс. случаев заражения коронавирусом, 18 октября — более 1,7 тыс. случаев, 20 октября — более 1,8 тыс. случаев. 23 октября впервые с начала наблюдений в Поволжье выявили более 1,9 тыс. случаев заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 11 ноября в России подтверждено 1 836 960 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки выявлен 19 851 новый носитель SARS-CoV-2. Полностью выздоровели 1 369 357 жителей России, за сутки выписаны 18 616 человек. 31 593 человека скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, 432 — за последние сутки. За вычетом всех выздоровевших и умерших, в настоящее время в России борются с инфекцией 436 010 человек, за сутки число активных носителей вируса в стране выросло на 803 человека.