Нур-Султан, , 13:04 — REGNUM Депутат Мажилиса (парламента) Казахстана Дания Еспаева призвала остановить приватизацию Талгарской районной больницы. Об этом она заявила 11 ноября на заседании парламента.

Еспаева отметила, что больницу планирует приватизировать компания A Class Medikal, созданная 10 января 2020 года. Депутат считает, что компания не имеет достаточного опыта работы в сфере медицины.

«Может это ТОО создано конкретно для приватизации этого объекта?» — спросила Еспаева. Вместе с тем балансовая стоимость объекта составляет 6,321 млрд тенге ($14,5 млн). Депутат отметила, что подобные объекты могут приватизироваться при отсутствии контроля со стороны государства.

Депутат попросила приостановить приватизацию объектов здравоохранения из-за ситуации с коронавирусом. Она также призвала проверить законность приватизации Талгарской районной больницы.