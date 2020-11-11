Волгоград, , 13:11 — REGNUM С инициативой присвоить дороге-дублёру Второй Продольной магистрали в Волгограде имя выдающегося земляка выступил 11 ноября губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Новую магистраль протяжённостью 1,4 км вводят в эксплуатацию, сообщает пресс-служба администрации региона.

Участок соединил улицу Электролесовскую с ТРЦ «Акварель». Строительство стартовало зимой 2019 года, для обустройства четырёхполосной магистрали требовалось перенести большое количество коммуникаций. Новая дорога отвечает всем стандартам качества, до конца 2020 года объект полностью введут в эксплуатацию.

«Думаю, в ближайшее время пройдёт обсуждение с ветеранским сообществом и будет предложено имя, которое присвоят этой дороге. Это особенно важно в год 75-летия Победы. Уверен, город примет решение, и мы будем ездить по новой улице имени нашего заслуженного земляка», — сказал на осмотре дороги Андрей Бочаров.

После завершения всех этапов строительства — трассу продлят до улицы Кирова — дорога-дублёр соединит шесть районов Волгограда и станет продолжением Первой продольной магистрали.