Санкт-Петербург, , 13:02 — REGNUM «Прорыв» в ситуации с коронавирусом может быть достигнут благодаря прививкам, и Смольный уже договаривается о вакцинации десятков тысяч медработников. Об этом 11 ноября заявил вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев, отчитываясь перед городским парламентом, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, ранее в Петербург поступили 42 дозы вакцины «Спутник V», клинические испытания которой еще не закончились. В основном были привиты медики — 37 петербургских врачей получили дозу этой вакцины. Теперь Смольный договорился с Минздравом о поставке еще 4 667 доз вакцины, разработанной Центрои им. Гамалеи, 400 из них уже привезли в город.

«Я вижу, что реально прорыв по коронавирусу может быть в первую очередь благодаря вакцинации от коронавирусной инфекции. Мы планируем в первую очередь привить всех медицинский работников — это несколько десятков тысяч», — сказал Олег Эргашев.

Он подчеркнул, что речь идет не только о 4,6 тыс. доз, о которых уже подписано соглашение.

«Не хочу забегать вперед, но идут переговоры об объемах в несколько десятков тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции», — добавил чиновник.

Он также сообщил, что Петербургу удалось в этом году привить от гриппа 2 млн 620 тыс. человек, что составляет 40% жителей. «Но этого недостаточно. Планируем до конца ноября довести этот показатель до 55%, может быть, даже до 60% горожан. То есть планируем привить от гриппа 3 миллиона 240 тысяч петербуржцев», — сказал Эргашев.

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