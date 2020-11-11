Москва, , 12:55 — REGNUM Россия — светское государство, для которого есть только один закон — Конституция. В брак можно вступать с кем угодно, только, в отличие от стран Запада, у нас возможен союз только мужчины и женщины, и это, безусловно, правильно, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

«Брак с иноверцами не приветствует Русская православная церковь, только у нее, видимо, хватает мудрости молчать. Бог один, все народы молятся ему по-разному. Религия — это частное дело.

Не стоит возвращаться в архаику, в Средневековье. Понятно, что в старину были часто другие правила. Но сейчас XXI век, люди живут быстро, высока мобильность общества информационных технологий.

Выбирая между любовью и любой религией, современные молодые люди выберут любовь и будут правы. Нация, которая тормозит, смотрит в прошлое, быстро вылетает на обочину. Ну и, конечно, дети от смешанных браков очень красивые. Главное — это отношение друг к другу.

Факты — упрямая вещь, если посмотреть на наиболее успешных людей, то подавляющее большинство из них — мужчины. Означает ли это, что женщины глупее и единственное, на что способны, — это кухня, прочий быт и воспитание детей?!

Нет, не означает. Просто Бог создал Адама и Еву разными. У каждого из них свое предназначение. С точки зрения любой традиционной религии предназначение женщины — это помочь мужчине реализоваться в жизни, пройти тернистый, предназначенный Богом путь.

Так же как и предназначение мужчины — заботиться и оберегать свою спутницу. В Средние века говорили, что отношения между мужчиной и женщиной подобны отношениям между рукой и глазом — когда больно руке, глаз плачет, а когда глаз плачет, рука вытирает слезу», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, против межконфессиональных браков высказались в Духовном управлении мусульман России.

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