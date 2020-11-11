Омск, 11 ноября 2020, 12:54 — REGNUM В Омске в БСМП-1 провели уникальную для города операцию. Как сообщили ИА REGNUM 11 ноября в правительстве Омской области, врачи-нейрохирурги предотвратили инсульт у молодой женщины и избавили её от головных болей.
Операцию омские специалисты выполнили совместно с коллегами из Федерального центра нейрохирургии Новосибирска. Женщине удалили аневризму.
Головные боли мучили омичку много лет. Лечение у невролога не увенчалось успехом. На последнем МРТ врачи обнаружили у неё аневризму сонной артерии, которая и являлась причиной недуга.
Медики объясняют, что аневризма могла лопнуть в любую минуту. В результате кровоизлияния в мозг омичка могла погибнуть или остаться инвалидом.
«Мы же, в данном случае, предотвратили эту катастрофу», — подчеркнул врач-нейрохирург БСМП-1 Ярослав Шестериков.
Плановую операцию женщине предлагали сделать в Новосибирске, однако она предпочла остаться дома. На совместном консилиуме было принято решение провести операцию на базе омской БСМП-1 с участием врачей из Федерального нейрохирургического центра.
Чтобы подобраться к повреждённому участку артерии, врачам пришлось делать трепанацию черепа. В итоге сложная операция прошла успешно. Омичку уже перевели из реанимации в палату.
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