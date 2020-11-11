Заринск, Алтайский край, , 12:53 — REGNUM Пациенты ковидного госпиталя в Заринске (Алтайский край) дождались прихода в стационар настоятеля Вознесенской церкви Андрея Ушакова. Как пишет газета «Наш город Заринск», по многочисленным просьбам он провел обряд освящения в обоих корпусах.

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Окропления святой водой священнослужитель удостоил ординаторскую, приемный покой, палаты и самих пациентов. Он также передал госпиталю пять икон (на каждый пост и в реанимацию).

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае по-прежнему наблюдается существенный рост количества пациентов, больных внебольничной пневмонией (6372 человека, +56 за последние сутки) и ОРВИ (9297 человек, + 166 за последние сутки).

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