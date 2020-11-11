Москва, , 13:05 — REGNUM Московские власти поддержат участие российской сборной в мировом чемпионате Cybathlon 2020. Об этом 11 ноября сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Чемпионат Cybathlon проводится среди спортсменов, использующих кибернетические устройства, например, бионические протезы рук, силовые протезы ног, экзоскелеты, нейроинтерфейсы. Соревнования пройдут 13−14 ноября и соберут около 60 команд из 21 страны. В отличие от Паралимпийских игр на этих состязаниях оцениваются не только достижения участников, но и современные технологии — передовые средства реабилитации. Россию на этом чемпионате будут представлять пять команд в различных дисциплинах.

Из-за распространения коронавируса спортсмены выступят на домашних площадках, которые оборудованы в соответствии с регламентом соревнований. В России чемпионат проводится при поддержке Минпромторга и правительства Москвы на территории центра спортивных инновационных технологий и подготовки сборных команд Москомспорта.

«На чемпионате Cybathlon оцениваются и выступления участников, и ассистивные технологии, которые они используют. В Москве такие средства реабилитации разрабатывают и производят больше 50 компаний. Проекты некоторых из них и будут применяться членами российской сборной. Мы рады поддержать наших кибатлетов. Ребята, желаем вам удачи!» — рассказала Сергунина.

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