Грозный, , 13:31 — REGNUM В Чечне поставили под сомнение рейтинг РИА Новости по данным о пострадавших и погибших в результате ДТП в 2020 году, опубликованный 9 ноября. В одном и том же исследовании республика называется лидером в РФ как регион с наименьшим числом пострадавших на 100 тыс. человек населения и антилидером по доле погибших, приходящейся на 1 тыс. пострадавших.

Последствия аварии Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно рейтингу, с января по сентябрь 2020 года на 100 тысяч человек населения в Чечне пришлось 18 пострадавших. При этом число погибших на тысячу человек пострадавших составило 264 — самый большой показатель в России.

В Чечне эти данные поставили под сомнение. Как считает помощник главы Чечни, министр информации и печати Ахмед Дудаев, в Чечне самое низкое число пострадавших в ДТП, а применение формулы РИА Новости «можно назвать визуальной манипуляцией мнением своих читателей». Об этом Дудаев рассказал 10 ноября в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

«РИА-новости в своих расчетах использует формулу 70/(70 + 195) * 1000 = 264, где 70 — число погибших, 195 — раненые, на 1000 пострадавших; и называет данный столбец «Число погибших в ДТП на 1 тыс. пострадавших», формула верная, однако, сама интерпретация — нет. Было бы уместно назвать столбец «Тяжесть последствий ДТП», так как формула описывает именно это.

Мы любим объяснять на примерах, давайте разберемся!

Первый пример: если допустить ситуацию, что в регионе N1 было пять ДТП, в результате которых двое погибших и трое раненых, то по формуле, которую РИА-новости захотели использовать, это приведет к тому, что итог будет равен 2/(2 + 3) * 1000 = 400.

Второй пример: в регионе N2 было 300 ДТП, в результате умерло 40, раненных 260: 40/(40 + 260) * 1000 = 133, что в три раза меньше, чем в случае с примером N1.

А теперь используем методологию сравнения: в случае с первым примером всего пять ДТП и два погибших за весь год. В случае со вторым примером 300 ДТП, 40 — с летальным исходом. Если таким образом донести информацию до читателей, то визуально воспринимается, как регион N1 отлично справляется с происшествиями на дорогах, а N2 — в разы хуже, однако, если использовать итоговую формулу от РИА-новости (ведь до читателей доносится итоговый результат), то выходит наоборот, N1 (где меньше случаев пострадавших) выполняет свои обязанности хуже, чем N2», — приводят свои расчеты в минпечати Чечни.

Как считают в республике, все примеры показывают тяжесть ДТП, но при использовании формулы регион с меньшим числом летальности в автоавариях будет стоять на первом месте в рейтинге худших показателей, а там, где смертность выше, — на втором.

«Мы считаем, что несправедливо скрывать свои манипуляции за математикой. В Чеченской Республике самое низкое число пострадавших в ДТП, однако после применения формул картина меняется с точностью до наоборот», — говорится в направленном ИА REGNUM письме министерства информации и печати, подписанном главой ведомства и помощником Рамзана Кадырова Ахмедом Дудаевым.

Стоит отметить, что важность установления справедливости в данном вопросе имеет для Чечни большое значение. На протяжение многих лет власти республики борются за наведение порядка на дорогах. Глава Чечни не раз отмечал, что нарушитель правил дорожного движения является преступником, а в 2015 году ситуацию на дорогах в республике сравнил с боевыми действиями.

Читайте также: Рамзан Кадыров: Разницы между виновниками ДТП и террористами нет

После одного из ДТП с большим количеством жертв Кадыров заявил, что не видит «разницы между террористом, взрывающим людей, и водителем, который, осознанно нарушив ПДД, убивает ни в чем не повинных участников движения».

Читайте также: Рамзан Кадыров назвал ситуацию на дорогах Чечни критической

Глава Чечни даже принял решение лишать должности чиновников, если они становятся виновниками аварий.

«Если нарушит самый приближённый ко мне человек, он с этой минуты распрощается с должностью, независимо от того, друг он, товарищ, соратник или ближайший родственник», — заявлял Кадыров.

Читайте также: Кадыров: Чиновников, нарушивших ПДД, лишат должностей

С тех пор усилиями властей республики ситуацию на дорогах удалось обуздать.

«В 2016 году был создан Оперативный штаб по обеспечению безопасности дорожного движения на территории Чеченской Республики, который возглавляет председатель парламента Чеченской Республики, Герой России М.Х. Даудов, куда входит руководство МВД России по Чеченской Республике, руководство УГИБДД МВД России по Чеченской Республике, мэры городских округов и главы администраций муниципальных районов Чеченской Республики, а также духовные и общественные организации.

В штабе проходит совместная работа по предупреждению дорожно-транспортных происшествий. Проводятся встречи с жителями республики по духовно-нравственному воспитанию, повышению уровня дорожной культуры и взаимоуважения на дорогах. На ежемесячных заседаниях оперативного штаба подводятся итоги работы. За этот период времени проделан огромный объём работы, чтобы смертность на чеченских дорогах стала исключением, нежели обыденностью» , — отмечается в письме главы минпечати.

Согласно данным МВД на октябрь 2020 года, в Чечне произошло 185 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 84 человека. Число получивших травмы в результате ДТП составило 239 человек. При этом республика стала лидером в РФ по наименьшему числу аварий, в которых пострадали люди. С начала 2020 года по октябрь в республике произошло 44 ДТП с пострадавшими на 100 тыс. населения.

Читайте ранее в этом сюжете: В Чечне погибают на дорогах 264 человека из тысячи пострадавших