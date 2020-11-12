Ульяновск, , 05:18 — REGNUM Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов призвал руководителей муниципальных образований отказаться «от дополнительных трат на новогоднее оформление» территорий и «шариков-фонариков». Об этом сообщает телеграм-канал «Пул № 73».

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На совещании, посвящённом подготовке к зимнему содержанию Ульяновска, глава региона акцентировал внимание на новогодних расходах. Он подчеркнул, что нужно отказаться «от дополнительных трат» на праздничное оформление, оставив расходы на уровне прошлого года, а «ещё лучше», чтобы они были «существенно ниже».

Сергей Морозов пояснил, что есть «более приоритетные направления», но сокращение расходов не означает, что Ульяновск не украсят к новому году:

«Но сейчас важно качественно содержать город, а не шарики-фонарики».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее муниципальное автономное учреждение культуры «Дирекция парков Ульяновска» выступило заказчиком приобретения новогодней уличной сосны «Уральская», на эти цели из бюджета выделено более 5,9 млн рублей. Планируется, что она будет установлена в Ульяновске на Соборной площади.

Подробнее: В Ульяновске закупают новогоднюю сосну за 5,9 млн рублей