Саранск, , 12:44 — REGNUM В Мордовии вводятся новые ограничения на фоне ситуации с распространением коронавируса. Соответствующие изменения в указ о режиме повышенной готовности внес глава республики Владимир Волков.

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Так, теперь жители Мордовии в возрасте до 15 лет не имеют права находиться в торгово-развлекательных центрах без сопровождения взрослых — родителей или законных представителей.

Кроме того, масочный режим в республике становится обязательным во всех местах массового пребывания граждан. На улицах, в парках и скверах сохраняется рекомендация о ношении защитной маски для лица.

Как сообщало ИА REGNUM, для работающих жителей региона старше 65 лет продлевается режим самоизоляции. В период с 16 по 27 ноября граждане этой категории могут уйти на больничный.

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