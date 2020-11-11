Симферополь, , 12:44 — REGNUM На дистанционном обучении находятся 2366 обучающихся общеобразовательных организаций Республики Крым. Такие данные на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции 11 ноября привела министр образования Крыма Валентина Лаврик.

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На удалённое обучение переведены учащиеся трёх общеобразовательных организаций и ещё 44 класса в 14 школах. Также закрыто три дошкольные образовательные организации и 18 дошкольных групп. Также на дистанционное обучение переведена одна группа (25 обучающихся) в среднем профессиональном учебном заведении.

«К началу новой учебной четверти в образовательных организациях проведена генеральная уборка с применением дезинфицирующих средств, а количество рециркуляторов составляет 15 378 приборов», — сообщила Лаврик.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным, которые приводились 11 ноября на заседании оперштаба, на территории Республики Крым за последнюю неделю наблюдается стабилизация с заболеваемостью COVID-19, в также снижение числа госпитализаций. При этом фиксируется рост смертности среди пациентов с COVID-19.