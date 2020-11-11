Санкт-Петербург, , 12:48 — REGNUM Власти Ленинградской области отвергли большинство идей, предложенных в рамках конкурса на лучшие технологические решения, которые позволят максимально вовлечь отходы в хозяйственный оборот и сократить количество мусора, направляемого на размещение в Ленобласти из Санкт-Петербурга. Поэтому прием заявок на конкурс продлен до 15 января 2021 года. Об этом 11 ноября сообщили в областной администрации.

Напомним, в августе текущего года губернатор региона подписал распоряжение об объявлении конкурса на лучшие технологические решения, которые позволят сократить количество отходов в Ленобласти. При этом власти сразу же объявили, что никаких проектов по сжиганию мусора быть не должно.

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За весь срок конкурса на рассмотрение комиссии поступило всего 13 заявок и некоторые из них не соответствовали утвержденным требованиям.

«До рассмотрения не были допущены проекты, включающие в себя технологические решения с использованием прямого сжигания отходов», — объяснили в обладминистрации.

Напомним, по итогам конкурса будут выделены три концепции, которые реализуют при строительстве комплексов глубокой обработки, утилизации и обезвреживания отходов на территории Ленинградской области в рамках национального проекта «Чистая страна».

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