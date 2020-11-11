Калуга, 11 ноября 2020, 12:31 — REGNUM Депутат Городской думы Калуги Игорь Головнев провел прием граждан по личным вопросам.

Депутат Городской думы Калуги Игорь Головнев провел прием граждан по личным вопросам
Депутат Городской думы Калуги Игорь Головнев провел прием граждан по личным вопросам
Пресс-служба Городской думы Калуги

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, основные обращения калужан касались благоустройства. Так, горожане попросили обследовать зеленые насаждения по всей улице Пионерской, особенно под линиями электропередач и вдоль тротуаров, провести обрезку или удаление деревьев там, где это необходимо; — укрепить подпорную стену многоквартирного жилого дома №15 по ул. Пионерская; обустроить искусственные ограничители скорости во дворе многоквартирного дома №24 по пер. Чичерина в связи с увеличением потока транспорта через дворовую территорию; построить тротуар вдоль проезжей части дороги от дома №10 по ул. Чичерина вдоль домов №28 и 24 по пер. Чичерина и до пересечения с тротуаром по ул. Пионерская у дома №16.

Решение вопросов депутат взял под свой контроль.