Калуга, , 12:31 — REGNUM Депутат Городской думы Калуги Игорь Головнев провел прием граждан по личным вопросам.

Депутат Городской думы Калуги Игорь Головнев провел прием граждан по личным вопросам Пресс-служба Городской думы Калуги

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, основные обращения калужан касались благоустройства. Так, горожане попросили обследовать зеленые насаждения по всей улице Пионерской, особенно под линиями электропередач и вдоль тротуаров, провести обрезку или удаление деревьев там, где это необходимо; — укрепить подпорную стену многоквартирного жилого дома №15 по ул. Пионерская; обустроить искусственные ограничители скорости во дворе многоквартирного дома №24 по пер. Чичерина в связи с увеличением потока транспорта через дворовую территорию; построить тротуар вдоль проезжей части дороги от дома №10 по ул. Чичерина вдоль домов №28 и 24 по пер. Чичерина и до пересечения с тротуаром по ул. Пионерская у дома №16.

Решение вопросов депутат взял под свой контроль.