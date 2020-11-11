Москва, , 12:28 — REGNUM По итогам первого промежуточного анализа третьей фазы клинических исследований эффективность российской вакцины «Спутник V» от коронавируса составила 92%. Об этом говорится в Twitter-аккаунте вакцины.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: власти вводят новые ограничения — все новости»

«Эффективность применения вакцины «Спутник V» составила 92% (расчет проводился на основе распределения 20 подтвержденных случаев, выявленных в группе плацебо и в группе, получавшей вакцину)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что эффективность вакцины была доказана на основании первого промежуточного анализа данных спустя три недели после получения добровольцами первой иммунизации.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 10 ноября, президент России Владимир Путин заявил, что все зарегистрированные российские вакцины от коронавируса эффективны и безопасны. На сегодняшний день в России зарегистрированы две вакцина от COVID-19. Это «Спутник V» (первая в мире) и вакцина центра «Вектор».

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что результаты клинических исследований вакцины против коронавируса «Спутник V» показывают её эффективность.