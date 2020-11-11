Севастополь, , 12:26 — REGNUM В Севастополе за минувшие сутки выявили 61 нового носителя коронавируса, сообщили 11 ноября в пресс-службе правительства города. Сутками ранее сообщалось о 71 новом случае заражения.

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«По состоянию на утро 11 ноября зарегистрирован 61 новый случай заболевания COVID-19. Из них 24 пациента госпитализированы в стационары инфекционной и девятой городской больницы, остальные — на амбулаторном лечении. Заболевшие — местные жители в возрасте от 20 до 90 лет», — уточнили в оперативном штабе.

Выздоровели за сутки 78 пациентов. В статистику смертности вошли четыре новых пациента — мужчина 74 лет и женщины 92, 73 и 68 лет.

Всего в Севастополе за период пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 3251 человек, выздоровели 2146 человек, 83 скончались. В стационарах с диагнозом COVID-19 остаются 330 пациентов, ещё 666 человек лечатся амбулаторно.