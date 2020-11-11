Екатеринбург, , 12:23 — REGNUM В медучреждениях Свердловской области лежат 443 пациента с COVID-19 в тяжёлом состоянии и 1678 — в состоянии средней тяжести. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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Для сравнения, 10 ноября в больницах находились 453 тяжелобольных и 1801 пациент в состоянии средней тяжести.

В регионе выписали 31 513 человек, переболевших COVID-19, из них 312 — за минувшие сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 39 070 случаев заражения коронавирусом.

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