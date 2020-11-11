Пермь, 11 ноября 2020, 12:20 — REGNUM В Пермском государственном аграрно-технологическом университете им. академика Д. Н. Прянишникова с 9 ноября начали применять смешанную форму обучения. Документ опубликован на сайте вуза.
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Согласно приказу и.о. ректора, при обучении студентов очных отделений совмещают традиционный формат и дистанционные образовательные технологии. Студенты заочных отделений продолжат получать образование в дистанционном режиме.
Стоит отметить, ранее (с 26 октября) все студенты учились только удаленно.
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