Кызыл, , 12:19 — REGNUM Прокуратура в Туве проверила соблюдение температурного режима в многоквартирных домах Кызыла. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства, проверка была организована после мониторинга СМИ и соцсетей, а также поступления жалоб жителей.

В результате нарушения были выявлены в трёх домах. Выяснилось, что отопительные приборы в квартирах не работают, а температура воздуха не соответствует оптимальным и допустимым нормам.

В связи с этим сотрудники прокуратуры внесли представления в адрес директоров МУП «Енисей», ООО УК ЖЭУ «Ангарский» и генеральному директору ООО УО «Чистый дом». В отношении последней организации также возбуждено дело за предпринимательскую деятельность без лицензии.

«Представители остальных управляющих компаний вызваны в прокуратуру города для вынесения постановлений о возбуждении административных дел. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры города», — отметили в ведомстве.

Читайте также: Глава Тувы потребовал отставки руководителя района за неготовность к зиме