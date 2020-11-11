Москва, , 12:19 — REGNUM Попытки религиозных организаций прямо влиять на светские браки недопустимы, да и самим конфессиям они на пользу тоже не пойдут, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 11 ноября, комментируя высказывания представителей Духовного управления мусульман России.

Свадьба Цитата из кф «Тени забытых предков». реж. Сергей Параджанов. 1964. СССР

Как сообщалось ранее, совет старейшин этой организации выступил с заявлением о том, что браки между мужчинами-мусульманами и женщинами других исповеданий недопустимы. Представители других мусульманских организаций России заняли иную позицию — в частности, в Духовном собрании мусульман России отметили, что считают межконфессиональные браки возможными.

« Первое, в чём надо с самого начала определиться, обсуждая эту тему, это то, о каком браке идёт речь: церковном или светском, заключаемом в государственном органе. В православной церкви обряд венчания возможен только между православными, и это, на мой взгляд, понятно. Если люди хотят венчаться церковным браком, значит, они люди по-настоящему верующие и эта вера их в числе прочего соединяет. У мусульман на этот счёт есть свои конфессиональные определения, прежде всего в Коране, им они и следуют.

Если же речь идёт об осуждении светского бракосочетания между приверженцами разных конфессий, то это уже другое дело. Немалое число тех, кто считает себя православными, состоят в браке с людьми неверующими или теми, кто является приверженцами ислама или, скажем, иудаизма. Думаю, однако, что в этом случае речь не идёт о по-настоящему воцерковлённых людях. Отношение к таким бракам у православных людей нейтральное, и иначе в многоконфессиональной стране быть не может.

Между тем в современном мире вот уже несколько лет наблюдается общая тенденция к усилению ортодоксии: приверженцы левых политических взглядов становятся более левыми, правые — более правыми, люди верующие стремятся более последовательно выражать свою веру, атеисты — свою мировоззренческую позицию. Именно в этих рамках я и рассматриваю решение совета старейшин Духовного управления мусульман России, касающееся недопустимости браков между мужчинами-мусульманами и женщинами христианками или иудейками.

Остаётся пожалеть, что оно сработало не в пользу межконфессионального мира в нашей стране. Его, правда, быстро поправили в самом Духовном управлении мусульман России, заявив, что это постановление было вынесено не данной организацией в целом, а лишь одним из ее подразделений — советом старейшин. Кроме того надо иметь в виду, что сама эта организация находится в нашей стране лишь на шестом месте по численности своих общин.