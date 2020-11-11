Томск, , 12:19 — REGNUM Ещё три пациента с диагнозом COVID-19 скончались в Томской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 ноября в областной администрации.

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Умершие входили в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям.

За весь период пандемии в Томской области скончались 134 пациента с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 11 ноября в регионе выявлено 14 565 носителей коронавируса.

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