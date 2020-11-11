Киев, , 12:19 — REGNUM 56,6% жителей Украины верят в будущую нормализацию отношений с Россией. К такому выводу пришли сотрудники Киевского международного института социологии (КМИС). Свой отчёт они опубликовали 11 ноября на официальном сайте организации.

Данный показатель существенно вырос за последние полгода. В апреле процент людей, убеждённых в нормализации отношений с РФ, составил 51,3%.

При этом 30% опрошенных считают, что отношения Украины и России в будущем будут конфликтными или напряжёнными.

Опрос проводился с 17 по 24 октября 2020 года, всего были опрошены 1502 совершеннолетних жителя подконтрольных Украине территорий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ помогает жителям Донбасса, поскольку Украина этим не занимается.

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