Псков, , 12:20 — REGNUM В Псковской области сократилось число активных очагов коронавирусной инфекции. Вместо 11-ти их осталось семь. Это Себежский интернат для престарелых и инвалидов, Плюсский психоневрологический интернат, Великолукская межрайонная больница, Областной онкодиспансер, санаторий «Голубые озёра» и предприятие ООО ГК «Кабош» в Великих Луках, где за прошедшие сутки было выявлено еще три инфицированных сотрудника. Об этом 11 ноября рассказал подписчикам в соцсети губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

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Отметим, с учета были сняты Невельская межрайонная больница, колледж искусств им. Римского-Корсакова в Пскове, псковский филиал Академии ФСИН России и гуманитарный лицей Пскова.

При этом, по словам главы региона, число зараженных в Псковской области продолжает расти «медленно и прогнозируемо».

«Важно соотносить эту цифру с увеличивающимся количеством ежесуточных тестов», — отметил Михаил Ведерников.

Так, за прошедшие сутки было проведено 1258 исследований, что на 21 тест больше, чем было сделано за прошедшие сутки. При этом выявлено 137 новых случаев заражения, что на семь человек больше, чем было выявлено 9 ноября. Всего с начала пандемии в регионе было проведено 139 895 исследований, выявлено 9255 зараженных. При этом 4856 уже выздоровели, в том числе 41 за прошедшие сутки, 70 умерли.

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