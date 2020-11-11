Москва, , 12:12 — REGNUM Результаты клинических исследований вакцины против коронавируса «Спутник V» показывают её эффективность. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM

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"Использование вакцины и результаты клинических исследований показывают, что это эффективное средство для остановки распространения коронавирусной инфекции, профилактики заболеваемости, и именно такой путь наиболее успешный для победы над пандемией», — цитирует Мурашко в своём пресс-релизе официальный аккаунт вакцины в Twitter.

Отмечается, что эффективность вакцины в результате исследований составила 92%.