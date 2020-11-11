Феодосия, Крым, , 12:08 — REGNUM Житель Феодосии, ветеран Великой Отечественной войны в течение десяти лет добивается от властей и коммунальщиков проведения капитального ремонта дома, в котором он живёт. Следственные органы по указанию и. о. руководителя Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимира Терентьева начали проверку на предмет халатности должностных лиц, ответственных за содержание и ремонт данного дома, сообщили в пресс-службе крымского ГСУ СК.

Ветеран проживает в двухэтажном доме по улице Центральной села Солнечное городского округа Феодосия. В его квартире разрушается и протекает потолок, потрескались стены — их жильцы вынуждены утеплять самостоятельно. Во время празднования 90-летия ветерана часть потолка обрушилась на праздничный стол. Фронтовик вот уже девять лет добивается капитального ремонта дома от УК и администрации, однако ситуация не изменилась.

В рамках доследственной проверки следователи намерены установить все обстоятельства ситуации, дана правовая оценка действиям уполномоченных органов. По результатам проверки будет принято законное обоснованное процессуальное решение.