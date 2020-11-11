Томск, , 12:04 — REGNUM За прошедшие сутки в Томской области коронавирус выявлен у 194 человек, сообщили ИА REGNUM 11 ноября в администрации региона.

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У 102 человек наблюдаются симптому ОРВИ, у 26-ти диагностирована пневмония. У 66 человек нет симптомов.

За весь период пандемии в Томской области выявлено 14 565 носителей коронавируса. Выздоровели 9338 человек, в том числе 114 — за последние сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 10 ноября в Томской области выявили 215 случаев заражения коронавирусом.

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