Москва, , 11:48 — REGNUM В России утвержден порядок оформления единых электронных виз. Постановление об этом 1 ноября подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства РФ.

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Единая электронная виза оформляет на специально созданном сайте МИД РФ или с помощью мобильного приложения. Иностранцу не понадобится собирать пакет документов. Достаточно заполнить анкету в электронном виде и заплатить пошлину в размере $40 (детям до 6 лет — бесплатно).

Срок оформления документов займёт не более четырёх дней. Электронная виза действительна в течение 60 дней с момента получения, но находиться по ней в России разрешено не более 16 суток.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин подписал закон, который вводит с 1 января 2021 года универсальную единую электронную однократную визу для въезда в Россию

Подробности: Владимир Путин подписал закон об электронных визах