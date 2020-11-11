Магадан, Магаданская область, , 11:49 — REGNUM С 12 ноября в Магаданской области начнут выдавать бесплатные лекарственные препараты при амбулаторном лечении COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минздраве региона.

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На данный момент бесплатные лекарства получат 670 человек — у кого болезнь протекает в острой форме.

Будут выписывать гидроксихлорохин и фавипиравир.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магаданской области за последние сутки выявлено 46 новых случаев заражения коронавирусом (45 днём ранее), два пациента скончались. За весь период пандемии в регионе инфицирование лабораторно подтвердилось у 4976 жителей.