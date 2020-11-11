Екатеринбург, , 11:44 — REGNUM В Свердловской области подтвердили новые 306 случаев заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: власти вводят новые ограничения — все новости»

Нынешний показатель — крупнейший с 16 июля (тогда регистрировали 349 заражённых в сутки). Теперь в регионе подтверждено 39 376 случаев заражения коронавирусом.

Вирус выявили у жителей Екатеринбурга (170 человек), Артинского городского округа, Белоярского городского округа, Берёзовского, Волчанска, Верхнего Дуброво, Верхней Пышмы, Ивделя, Ирбита и Ирбитского района, Краснотурьинска, Красноуфимска, Каменска-Уральского и Каменского района, Качканара, Кировграда, Нижнего Тагила, Пелыма, Первоуральска, Ревды, Среднеуральска, Североуральска, Серова, Сысертского и Туринского городских округов, поселка Уральский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее оштрафовали спа-центр «Баден-Баден» за несоблюдение мер профилактики COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге оштрафовали спа-центр за нарушение санитарных требований