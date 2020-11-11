Ташкент, , 11:33 — REGNUM Решение о приглашении на работу в Узбекистан трудовых мигрантов из Бангладеш раскритиковал депутат законодательной палаты Олий Мажлиса (нижней палаты парламента) республики Нодир Тиллаволдиев, сообщает 11 ноября издание «Подробно.uz».

Он отметил, что из-за пандемии многие жители Узбекистана сами оказались без работы. Кроме того, многие трудовые мигранты, вернувшиеся из России, не могут найти работу в республике.

«Хотелось бы, чтобы наши иностранные инвесторы узбекского происхождения были немного патриотичнее и поддерживали своих соотечественников», — сказал Тиллаволдиев.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября посол Бангладеш в Узбекистане Джахангир Алам заявил, что в республику прибудет 888 квалифицированных работников из Бангладеш. Первый самолет с 239 трудовыми мигрантами уже прибыл в Ташкент.

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