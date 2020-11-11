Красноярск, , 11:25 — REGNUM По состоянию на 11 ноября в Красноярском крае коронавирус выявлен у 29 911 человек. За последние сутки в регионе подтверждено 327 случаев заражения SARS-CoV-2, сообщили ИА REGNUM в краевом оперштабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: власти вводят новые ограничения — все новости»

За сутки в крае выздоровели 311 человек, за весь период — 22 412.

В регионе проведено 1 466 660 тестов на коронавирус, в том числе 18 463 — за последние сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 10 ноября в Красноярском крае было выявлено 328 случаев заражения SARS-CoV-2.

Читайте ранее в этом сюжете: В красноярском Канске начала работу передвижная КТ-установка

Читайте развитие сюжета: В Красноярском крае жертвами COVID-19 стали ещё 15 человек