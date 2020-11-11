Хабаровск, , 11:29 — REGNUM В Хабаровский край поступила первая партия экспресс-тестов на COVID-19 — их распределят по поликлиникам региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом минздраве.

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Экспресс-тесты работают также как и ПЦР-тесты — анализ берут из носа и горла. При этом результат известен уже через пять минут.

Уточняется, что положительный результат будет, если у человека есть коронавирус в момент сдачи экспресс-теста.

Тестирование первыми пройдут пациенты краевой столицы, и уже через несколько дней их поставят во все районы Хабаровского края.

Аптеки их также смогут закупить у поставщиков и продавать населению.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Бурятии смогут купить первый разработанный в республике экспресс-тест на антитела к коронавирусу. Тесты начали продавать в аптеках государственного предприятия «Бурят-Фармация».