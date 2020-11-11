Ульяновск, , 11:25 — REGNUM В Ульяновской области в условиях пандемии коронавируса суточное число выздоровевших превысило новые выявленные случаи заражения SARS-CoV-2, составив соответственно 266 и 216. В то же время зарегистрированы новые летальные исходы. Такие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По информации на 11 ноября, в Ульяновской области всего лабораторно подтверждено 23 124 случая заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 216.

Выздоровели 18 503 человека, что превышает 80% от общего числа подтверждённых случаев заражения коронавирусом. Из них за последние сутки победили коронавирус 266 человек. В настоящее время продолжают лечение 4335 пациентов.

В Ульяновской области скончались от COVID-19 ещё семь пациентов. Всего с начала пандемии умерли 286 пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области изменен график работы поликлиник: они стали работать без выходных, службы неотложной помощи работают круглосуточно. Для помощи жителям используются также дистанционные методы работы.