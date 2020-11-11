Рязань, , 11:27 — REGNUM В Рязанской области выявили 113 новых носителей коронавируса, сообщили 11 ноября ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. Это на два случая заражения больше, чем за предыдущие сутки. Скончались два человека.

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В лечебных учреждениях находятся 458 пациентов с подтверждённым коронавирусом, в том числе шесть детей. 25 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. С начала пандемии в регионе инфекцию подтвердили у 11 тыс. 893 граждан, выздоровели после лечения 8549 человек, в том числе выписаны за сутки 107 пациентов.

По данным федерального штаба скончались два человек. Всего в Рязанской области зарегистрировано 69 смертей пациентов с коронавирусом.